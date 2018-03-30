Телеведущей не понравились , что любимый утешает постороннюю. Она попросила найти себе другую жилетку.

Телеведущей не понравились , что любимый утешает постороннюю. Она попросила найти себе другую жилетку.Телеведущая Екатерина Стриженова в конце прошлого года отметила "жемчужную свадьбу" – 30 лет совместной жизни. Она и и ее муж Александр кажутся образцовой парой в нашем шоу-бизнесе. Но мало кто знает, что их брак был под серьезной угрозой."Однажды я ревновала, это было 20 лет назад, – вздыхает Екатерина. – Мне не понравилась ситуация, когда одна артистка плакалась моему мужу, что ее кто-то бросил. Плакалась, плакалась, в итоге мне это надоело, и я ушла. Сколько можно успокаивать человека?! Найдите себе другую жилетку. Но это было лишь однажды"."Я не сталкивалась в тем, чтобы муж позволял себе в моем присутствии уделять кому-то внимания больше, чем мне. Но я не знаю, что он делает когда уходит на работу. Я его не проверяю. Мой муж режиссер, когда он приходит в три часа ночи, я понимаю, что у него дела. Потому что сама актриса", – продолжает Стриженова.По ее словам, есть три секрета счастливой семейной жизни. Во-первых, абсолютное доверие друг другу. "Я мобильник не прячу, мой телефон может взять муж и с моего телефона позвонит, – уверяет Екатерина. - И я тоже могу взять его телефон в любой момент. Вот когда он потянется за ним и скажет: "Зачем ты его взяла" или с мобильником будет уходить в туалет, чтобы я не слышала, это признак того, что есть, что скрывать. Но не осуждаю женщин, которые проверяют телефон мужа. Жена имеет право на все!"Второй принцип – не молчать, если есть угроза конфликта, все проговаривать, не держать в себе. "Друзья нашей дочери однажды сказали: "Твои родители столько говорят друг с другом, будто недавно поженились", – пояснила Екатерина.Ну и самое важное правило, которое есть в семье Стриженовых, это общий семейный бюджет. "У нас с Сашей один кошелек. Это, наверное, тоже важная составляющая для счастливой семьи", – цитирует ведущую "Доброго утра" газета