Без нарушений не обошлось.

В рамках проводимой на территории региона оперативно-профилактической операции «Автобус» инспекторы ГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району провели массовую проверку пассажирского транспорта.Под пристальное внимание госавтоинспекторов попали как пригородные, так и междугородние рейсы, осуществляющие пассажирские перевозки. Сотрудники полиции проверили состояние водителей и время их нахождения за рулем, наличие всей необходимой документации, выполнение установленных правил перевозки пассажиров и техническое состояние транспорта.Без нарушений не обошлось. В отношении четырех водителей были составлены административные протоколы за нечитаемые государственные регистрационные знаки, отсутствие страховки, технические неисправности.Аналогичную проверку провели инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району. Всего полицейские составили семь административных протоколов, большая часть из которых – за нарушение ст. 11.23 КоАП РФ.Все водители в ходе рейдовых мероприятий получили от госавтоинспекторов необходимые рекомендации.