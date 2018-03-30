Миллионы поклонников по всему миру с нетерпением ждут выход восьмого сезона телесериала Игра престолов, который станет последним. Создатели шоу поделились некоторыми подробностями предстоящих серий.

Миллионы поклонников по всему миру с нетерпением ждут выход восьмого сезона телесериала "Игра престолов", который станет последним. Создатели шоу поделились некоторыми подробностями предстоящих серий.Съемки восьмого сезона стартовали в октябре 2017 года, а завершатся только в середине 2018 года. Бюджет каждого эпизода составит примерно 50 миллионов долларов, а продолжительность – приблизительно 70 – 90 минут. При этом количество серий сократится до шести. Таким образом, общая стоимость восьмого сезона "Игры Престолов" будет сопоставима с самыми дорогими голливудскими фильмами, передает телеканал .Телекомпания HBO официально подтвердила, что новые серии популярного сериала появятся уже в следующем году, но пока еще не озвучены ни дата премьеры, ни месяц, на который запланирован выпуск финального сезона. Также сообщается, что полностью еще не смонтирован ни один из эпизодов.О содержании сезона практически ничего не известно, так как сценарий находится под строжайшей охраной. Автор цикла романов "Песнь Льда и Пламени", который положен в основу "Игры престолов", Джордж Мартин, пообещал, что финал будет одновременно счастливым и печальным. Исполнитель роли Тириона Ланнистера, в свою очередь, охарактеризовал концовку как "слезоточивую". "Она ознаменует собой конец эпохи, от чего будет разрываться сердце", – рассказал актер. Более того, в новом сезоне запланированы несколько эпических битв, одна из которых произойдет в Винтерфелле, родовом замке дома Старков. Вероятнее всего, он сгорит. Подтверждением тому служат видеозаписи фанатов, которые в январе заметили сильное пламя, вспыхнувшее на месте декораций.Студийные чиновники подтвердили, что по сюжету в последнем эпизоде несколько главных героев погибнут. Во избежание утечки информации о финале сериала, создатели планируют снять несколько разных концовок.