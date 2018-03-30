Многочисленные поклонники теряются в догадках, что же случилось с певцом Витасом. От его стройности не осталось и следа – артист сильно располнел, а особо внимательные фанаты насчитали у него аж три подбородка.

Многочисленные поклонники теряются в догадках, что же случилось с певцом Витасом. От его стройности не осталось и следа – артист сильно располнел, а особо внимательные фанаты насчитали у него аж три подбородка.В последнее время Витас куда более известен своими хулиганскими действиями, чем новыми песнями. Так, на днях артист получил семь суток административного ареста за стрельбу в своем загородном доме в элитном дачном поселке "Флоранс" на Рублевке.Тогда Витас сделал 45 выстрелов (такое количество гильз нашли сотрудники полиции). Также с места пальбы изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет. В итоге, Виталия Грачева – так на самом деле зовут артиста – доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания – в СИЗО.Телеканал "Россия 24" сделал репортаж из зала суда. Витас признал вину. "Виноват. Наказание считаю абсолютно справедливым", – поделился артист, пошутив, что начнет писать новый альбом за решеткой.Судя по комментариям, оставленным к репортажу, поклонники пришли в ужас, отметив, что не узнали артиста. По их мнению, Витас сильно изменился, причем не в лучшую сторону. Дескать, артист сильно располнел."Свинтус он уже, от Витаса ничего не осталось....﻿", "*** отъел", "он не отьедал ***, видимо он пьет. от этого и несет его﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "он уже довно не поет. , он пьет, он бог не вокала, а бокала", "Не узнал ***... потолстел", "Вот ряха у него стала!﻿", "Витас уже не тот ..﻿", "харю отожрал себе﻿", – высказались расстроенные поклонники.