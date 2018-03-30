Уровень и качество жизни, социальная помощь, медицина и образование. Владимирские законодатели начали реализацию приоритетных направлений Послания Президента. Для этого в нашей области, как и в других регионах, создаётся специальная рабочая группа. Такое решение принял Совет законодателей Центрального федерального округа на очередном заседании, которое прошло в парламентском центре в Мосгордуме. Над чем предстоит работать. Расскажем далее.

30.03.2018Уровень и качество жизни, социальная помощь, медицина и образование. Владимирские законодатели начали реализацию приоритетных направлений Послания Президента. Для этого в нашей области, как и в других регионах, создаётся специальная рабочая группа. Такое решение принял Совет законодателей Центрального федерального округа на очередном заседании, которое прошло в парламентском центре в Мосгордуме. Над чем предстоит работать. Расскажем далее.Законодатели региональных парламентов приняли решение создать на местах специальные рабочие группы. Они займутся выполнением ключевых задач развития страны, о которых говорил Президент в своём послании. Ориентироваться парламентарии, в первую очередь, будут на повышение уровня жизни граждан, на оказание адресной социальной помощи, доступность качественной медицинской помощи, внедрение информационных технологий в сферу образования. Именно эти направления развития Президент обозначил, как приоритетные. К реализации его послания - уже приступили во Владимирской области. Как отметил председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв, в 33 регионе уже принят ряд законов, направленных на поддержку различных категорий граждан, особенно молодых семей. Выделены средства на доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, предусмотрен ряд мер поддержки инвесторов. Владимир Киселёв подчеркнул, что работа по модернизации регионального законодательства будет продолжена.Владимир Киселёв, председатель Заксобрания области: "Принято решение о создании рабочей группы, такая рабочая группа у нас создаётся в законодательном Собрании, мы разработали план законотворческой деятельности по реализации послания президента. Кроме этого, приняты несколько законов по реализации послания Президента".Совет законодателей ЦФО поддержал инициативу столичных парламентариев о введении уголовной ответственности за умышленное содействие незаконной миграции. Сейчас уголовная ответственность установлена только за организацию незаконного въезда и пребывания иностранцев. Депутаты же Мосгордумы предлагают наказывать тех, кто этому содействует. И должностных лиц, которые используя своё служебное положение, участвуют в организации незаконной миграции.Алексей Шапошников, председатель Совета законодателей ЦФО: "Учитывая общественную опасность данного правонарушения, предлагается наказывать виновных лиц штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Принятие законопроекта позволит восполнить пробел в правовом регулировании правонарушений миграционного законодательства".Полномочный представитель Президента в ЦФО Алексей Гордеев на заседании Совета торжественно вручил председателю ЗакСобрания Владимирской области Владимиру Киселёву Почётную грамоту Президента. Напомним, соответствующее распоряжение было подписано Владимиром Путиным 23 февраля этого года. Глава областного парламента награждён Президентом за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.Метки: общество, политика, Послание Президента, Совет Федерации, Заксобрание, развитие, Киселёв