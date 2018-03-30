Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ответные меры Москвы на высылку рядом стран российских дипломатов. Кроме того, были затронуты текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ответные меры Москвы на высылку рядом стран российских дипломатов. Кроме того, были затронуты текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешней политике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших российские консульские учреждения.Зеркальный ответМосква объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 24 стран, выславших российских дипломатов из-за дела Скрипаля. 30 марта в МИД РФ были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ "на необоснованные требования" указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non-grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации.С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств.Между тем, бывший спикер парламента Грузии, а ныне лидер оппозиционной партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе уже информировала, что высылка российского дипломата не входит в интересы страны. "Подобные факты в интересах США и некоторых других западных государств, которые обостряют отношения с Россией", — сказала она журналистам.ВеликобританияБритания в течение месяца должна сократить свое посольство и генконсульства в России до числа дипломатических работников РФ в Великобритании. Таково предписание российского МИДа."Шаги, предпринятые западными странам в отношении России в связи с ситуацией вокруг "дела Скрипалей", отражают степень их озабоченности", — заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол Великобритании в РФ Лори Бристоу после вызова в МИД РФ. В последние дни мы видели те шаги, которые предприняли пара дюжин государств по всему миру".НидерландыНидерланды будут вынуждены выслать из России двух своих дипломатов, и это "является ударом по посольству", подчеркнула посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос."Мы проинформируем министерство, и далее будет определяться порядок действий, — цитирует голландского дипломата РИА Новости. — В начале недели мы выслали двух российских дипломатов. Эта мера была предпринята в связи с ужасным инцидентом в Солсбери".ИталияРоссия высылает двух итальянских дипломатов. Соответствующую вербальную ноту поверенному в делах посольства Италии в Москве вручили в российском МИД.Как сообщается на сайте МИД Италии, поверенный в делах посольства Италии в Российской Федерации был вызван в российский МИД 30 марта. Дипломатам дана неделя на то, чтобы покинуть территорию РФ.ПольшаЧетверо польских дипломатов должны будут покинуть территорию России до 7 апреля. Как подтвердили в МИД Польши, посла этой страны в России Влодзимежа Марчиняка проинформировали, что четверо членов польской дипломатической миссии признаны нежелательными лицами на территории России. Комментариев на этот счет польский посол журналистам не давал.ФинляндияРоссия решила выслать одного финского дипломата, который работает в посольстве в Москве. Посол Финляндии в России Микко Хаутала был уведомлен об этом МИДом Российской Федерации 30 марта.Высылка финского дипломата — ответ России на решение Финляндии, принятое 26 марта, объявить персона нон-грата одного из сотрудников с дипломатическим статусом в посольстве России в Хельсинки. Финский дипломат должен будет покинуть Россию в течение двух недель.ШвецияРоссия высылает одного шведского дипломата в качестве зеркальной меры на решение Швеции выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщает агентство Reuters.ЧехияТри чешских дипломата будут высланы из России в качестве ответной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Как сообщается на сайте МИД Чехии, нота протеста уже вручена послу этой страны.ГерманияРоссия высылает четырех немецких дипломатов в ответ на решение выдворить такое же число российских дипломатических работников из ФРГ. Об этом сообщил глава германского МИД Хайко Маас. По его словам, "эта новость не стала неожиданностью", и "в нынешней ситуации готова к диалогу с Россией".Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич после посещения МИД РФ подтвердил, что Германия остается готовой к открытому диалогу. "В связи с инцидентом в Солсбери в интересах российского правительства предпринять все возможное, чтобы внести ясность, прозрачность и дать ответы на все поставленные вопросы", — считает дипломат.ПрибалтикаВ ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы Москва приняла решение выслать столько же литовских дипломатов. Об этом решении поставлен в известность посол Литвы Рямигиюс Мотузас.Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заметил на пресс-конференции, что "высылаемые из России три литовских дипломата с разведывательной деятельностью не имеют ничего общего". По его словам, это три работника посольства, которые должны покинуть Россию в течение недели.Россия высылает одного латвийского дипломата, которому предписано покинуть страну не позднее 6 апреля. Об этом "Интерфаксу" рассказал пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис. Он не уточнил имя и занимаемую должность дипломата, однако заверил, что это не посол Латвии в России Марис Риекстиньш."Российская сторона считает, что этот шаг (решение Латвии о высылке дипломата) было провокационным и не было другой возможности, как ответить тем же", — подчеркнул Егерманис.Латвия признает, что ответный шаг России "был ожидаемым" и не вызывает удивления, но "это не решает проблему, а, наоборот, углубляет напряженность"."Вместо того, чтобы сотрудничать с Великобританией и содействовать расследованию применения 4 марта химического оружия в Солсбери, Россия выбрала откровенно враждебное и вызывающее отношение", — считает Гинтс Егерманис.Кроме того, Россия высылает эстонского военного атташе.НорвегияРоссия высылает одного дипломата Норвегии в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщило агентство Reuters.ДанияРоссия приняла решение о высылке двух датских дипломатов. Глава Министерства иностранных дел Дании Андерс Самуельсен прокомментировал данное решение так: "Вместо того чтобы отвечать на вопросы Британии, Россия решила изолировать себя еще больше. Только Россия несет ответственность за актуальную ситуацию".ИспанияРоссия высылает двух дипломатов Испании в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Посла королевства в РФ проинформировали о решении объявить персона нон-грата двух сотрудников испанского посольства в Москве, которые должны покинуть Россию. В испанском МИД ситуацию пока не комментируют.УкраинаРоссия высылает 13 украинских дипломатов. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это решение нонсенсом. "Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери, — написал он в своем Twitter. — Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше".ХорватияРоссия отозвала разрешение на работу одного хорватского дипломата в качестве ответной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Это подтверждает МИД Хорватии.МолдавияРоссия объявляет персона нон-грата трех дипломатов Молдавии. Как и в случае с остальными странами, это ответная мера. МИД Молдавии о решении уведомлен.РумынияДипломат из Румынии будет выслан из России в ответ на действия этих стран по делу Скрипаля и бездоказательные обвинения Великобритании. Соответствующая нота протеста вручена послу данной страны.ИрландияРоссия высылает одного дипломата Ирландии в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщила ирландская телекомпания RTE со ссылкой на заявление МИД страны.Глава диппредставительства Ирландии в Москве Адриан Макдайд не стал комментировать содержание беседы в российском внешнеполитическом ведомстве.ФранцияМинистерство иностранных дел Франции также отказалось комментировать ситуацию с мерами, принятыми Москвой вслед за высылкой российских дипломатов из США, Великобритании и стран Европы по делу Скрипаля. Ранее стало известно, что Россия зеркально высылает четверых французских дипломатов.МакедонияМакедония привержена развитию отношений с Россией, несмотря на свое стремление к членству в НАТО и Евросоюзе. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Зоран Заев.Между тем, 26 марта Македония приняла решение выслать одного российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери. Как пояснил глава македонской дипломатии Никола Димитров, это делается "из солидарности с Великобританией и в целях защиты собственной безопасности". "Мы поступаем согласно законам и Венской конвенции", — пояснил дипломат.Российский ответ Македонии был зеркальный – так же один дипломат должен будет покинуть РФ в двухнедельный срок.КанадаРоссия высылает четырех канадских дипломатов в ответ на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщает Reuters. Посол Канады в России Джон Кер отказался отвечать на вопросы СМИ в связи с данной ситуацией.АвстралияПосол Австралии Питер Теш так же отказался комментировать решение российского МИД, который предписал покинуть Россию двоим сотрудникам австралийского посольства.АлбанияДвое сотрудников посольства Албании в России также должны будут покинуть страну в течение двух недель. Соответствующее решение, как и в случае с другими странами, принято в рамках зеркальных мер.История вопросаПосле скандала из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания, США, Канада и ряд стран объявили о высылке более сотни российских дипломатов из своих стран, тем самым указывая на непосредственную причастность России к данному инциденту.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены с признаками сильнейшего отравления в Солсбери 4 марта. 28 марта Великобритания сообщила, что Юоия Скрипаль пошла на поправку. Россия все обвинения в свой адрес по данному делу категорически отрицает.