Новый вирус создали охотники за криптовалютой. Вредоносная программа запускает на смартфоне беспрерывный майнинг и убивает гаджет.

Новый вирус создали охотники за криптовалютой. Вредоноснаяпрограмма запускает на смартфоне беспрерывный майнинг и убивает гаджет.Вирус под названием HiddenMiner спрятан внутри приложений,которые распространяются через сторонние магазины. Он обманным путем вынуждаетпользователей дать программе доступ к учетной записи администратора.Сразу после установки приложение скрывает свою иконку в меню.Затем запускается майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме. Еслиже владелец смартфона все же что-то заподозрит и попытается лишить трояна егошироких полномочий, программа просто блокирует устройство.По данным экспертов, которые исследовали код HiddenMiner, внем нет никаких переключателей, контроллеров или оптимизаторов. То есть,процесс майнинга не остановится до тех пор, пока не исчерпаются ресурсы устройства.И гаджет будет добывать Monero до самой смерти – пока не перегреется и невыйдет из строя.Единственный способ уничтожить вирус – перезагрузить девайсв безопасном режиме и удалить учетную запись администратора вместе с зараженнымприложением, заключают специалисты компании Trend Micro.Dni.Ru писали о том, как специалисты по информационной безопасности SophosLabs обнаружили вредоносный код в нескольких популярных приложениях для операционной системы Android. Программу к тому моменту успели скачать несколько сотен тысяч раз.Эксперты заявляют, что вирусы скрывались в программах для чтения штрихкодов и в так называемых "умных компасах", которые были размещены в магазине Google Play. С помощью подобной уловки хакеры забрасывали зараженных пользователей рекламными баннерами во весь экран, а также подозрительными ссылками.