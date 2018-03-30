Новый вирус создали охотники за криптовалютой. Вредоносная
программа запускает на смартфоне беспрерывный майнинг и убивает гаджет.
Новый вирус создали охотники за криптовалютой. Вредоносная
программа запускает на смартфоне беспрерывный майнинг и убивает гаджет.
Вирус под названием HiddenMiner спрятан внутри приложений,
которые распространяются через сторонние магазины. Он обманным путем вынуждает
пользователей дать программе доступ к учетной записи администратора.
Сразу после установки приложение скрывает свою иконку в меню.
Затем запускается майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме. Если
же владелец смартфона все же что-то заподозрит и попытается лишить трояна его
широких полномочий, программа просто блокирует устройство.
По данным экспертов, которые исследовали код HiddenMiner, в
нем нет никаких переключателей, контроллеров или оптимизаторов. То есть,
процесс майнинга не остановится до тех пор, пока не исчерпаются ресурсы устройства.
И гаджет будет добывать Monero до самой смерти – пока не перегреется и не
выйдет из строя.
Единственный способ уничтожить вирус – перезагрузить девайс
в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора вместе с зараженным
приложением, заключают специалисты компании Trend Micro.
Dni.Ru писали о том, как специалисты по информационной безопасности SophosLabs обнаружили вредоносный код в нескольких популярных приложениях для операционной системы Android. Программу к тому моменту успели скачать несколько сотен тысяч раз.
Эксперты заявляют, что вирусы скрывались в программах для чтения штрихкодов и в так называемых "умных компасах", которые были размещены в магазине Google Play. С помощью подобной уловки хакеры забрасывали зараженных пользователей рекламными баннерами во весь экран, а также подозрительными ссылками.