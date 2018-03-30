ОМВД России по Даниловскому району разыскивает пропавшею без вести Байбатырову Хаву Баудиновну, 1984 года рождения

ОМВД России по Даниловскому району разыскивает пропавшею без вести Байбатырову Хаву Баудиновну, 1984 года рождения, жительницу г. Москвы, которая около 10 часов утра 29 марта 2018 года ушла из дома на Восточной улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, рост 165 см, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые либо рыжеватые, глаза карие.Была одета: темно-серая куртка, серые сапоги, джинсы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22