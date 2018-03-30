В ходе встречи были заслушаны итоги работы профкома за 2017 год, определены задачи на предстоящий период...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось заседание Местной общественной организации - Первичной профсоюзной организации столичной полиции. В ходе встречи были заслушаны итоги работы профкома за 2017 год, определены задачи на предстоящий период.В работе конференции принимали участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан, председатель Местной общественной организации - Первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по г. Москве Елена Колесникова, а также 160 делегатов – членов профсоюзной организации, гости и приглашенные.Профсоюзная организация московского гарнизона полиции существует с 1956 года. Сегодня деятельность профсоюза совершенствуется и динамично развивается в рамках культурно-просветительской работы, проводятся мероприятия для семей сотрудников полиции и членов профсоюза.«Уверен, что и в этом году мы продолжим тесное взаимодействие по урегулированию служебных отношений, отстаиванию социально-трудовых интересов сотрудников органов внутренних дел, гражданских служащих и работников», - обратился к присутствующим участникам мероприятия заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.Председатель Местной общественной организации - Первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по г. Москве Елена Колесникова ознакомила собравшихся со структурой, целями и задачами общественной организации столичной полиции, объяснила ее роль в деле защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов, проинформировала о достижениях и основных направлениях деятельности.В своем докладе она отметила, что приоритетными направлениями деятельности профсоюзного комитета являются защита социально-трудовых прав членов профсоюза, охрана труда и здоровья, забота о ветеранах. Наравне с Главным управлением МВД России по г. Москве профсоюзом ведется работа по выплате материальной помощи. Регулярно выделяется материальная помощь сотрудникам полиции при создании семьи, рождении ребенка, а также оказавшимся в сложной жизненной ситуации.Председатель обратила внимание присутствующих на то, что одной из приоритетных задач, которые стоят перед профактивом, является вовлечение молодежи в общественную жизнь, формирование резерва своих кадров, пополнение профсоюзного актива из числа молодых сотрудников, гражданских служащих и работников, изучение и анализ их проблем, создание для них нормальных условий труда и жизни, учебы и отдыха.«Все вышесказанное – это повседневная, кропотливая работа профсоюзного комитета. Отрадно отметить, что многие руководители структурных подразделений также активно принимают участие в профсоюзной жизни своих коллективов, готовы к конструктивным диалогам. Хочется пожелать, чтобы те традиции и хороший опыт, которые есть в профсоюзе были сохранены и приумножены», - подытожила председатель Первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по г. Москве Елена Колесникова.В завершение мероприятия за личную инициативу и примерность, образцовое выполнение служебных трудовых обязанностей награждены члены актива профсоюза.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве