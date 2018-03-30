Огульные обвинения и переписка с чужим молодым человеком стали причинами драки школьниц в волгоградском Ленинске. Одноклассницы сняли на видео ожесточенное противостояние.

Огульные обвинения и переписка с чужим молодым человеком стали причинами драки школьниц в волгоградском Ленинске. Одноклассницы сняли на видео ожесточенное противостояние.Инцидент, как уточняет "Комсомольская правда в Волгограде", произошел еще 17 марта, в тот же день в Сети появились записи, однако они были удалены после того, как в дело вмешалась полиция. Спустя две недели ролики выложили вновь.Участницами конфликта стали школьницы из Ленинска и соседнего села. Последние, как можно судить из разговоров, за глаза называли всех жительниц города шалавами, что и побудило обиженных таким отношением девочек назначить встречу противницам, которые оказались старше их по возрасту. Имел место и личный мотив — заезжей гостье припомнили "унизительные" контакты с неким Максимом.Распускавших слухи школьниц поочередно избили. "Бей ее, лупи, за волосы держи!" — давали советы наблюдавшие за расправой ученицы.О тяжести полученных ученицами травм ничего не сообщается, но в тот же день мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию, после чего двух младших участниц драки поставили на учет.