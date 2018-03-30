Инцидент произошел в городе Ленинске Волгоградской области.
Видеозапись издевательств появилась в Сети.
Инцидент произошел в городе Ленинске Волгоградской области.
Видеозапись издевательств появилась в Сети.
По предварительным
данным, школьницу избили из-за молодого человека, которому она периодически
звонила, передает Life.ru. В то время пока одна хулиганка бьет девочку
ногами, другая снимает происходящее на мобильный телефон. Жертва
лежит в снегу время лежит в снегу, а за кадром слышны призывы "Бей ее,
лупи". Присутствующие явно упиваются происходящим. Известно, что по факту публикации в Сети видео жестокой драки полиция региона уже проводит
проверку, сообщает РИА Новости.