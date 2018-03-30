Инцидент произошел в городе Ленинске Волгоградской области. Видеозапись издевательств появилась в Сети.

Инцидент произошел в городе Ленинске Волгоградской области.Видеозапись издевательств появилась в Сети.По предварительнымданным, школьницу избили из-за молодого человека, которому она периодическизвонила, передает Life.ru. В то время пока одна хулиганка бьет девочкуногами, другая снимает происходящее на мобильный телефон. Жертвалежит в снегу время лежит в снегу, а за кадром слышны призывы "Бей ее,лупи". Присутствующие явно упиваются происходящим. Известно, что по факту публикации в Сети видео жестокой драки полиция региона уже проводитпроверку, сообщает РИА Новости.