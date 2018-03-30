Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце
Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце
Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на издание TMZ.
29 марта 70-летний Шварценеггер приехал в госпиталь Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. В ходе операции возникли осложнения.
Врачи решили, что Шварценеггеру необходима экстренная операция на открытом сердце, которая длилась несколько часов. Сейчас актер находится в стабильном состоянии.
Это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце. В 1997 году ему проводили операцию по замене аортального клапана.