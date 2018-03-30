30.03.2018

2018-03-30 19:10:32

Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце

В США был экстренно прооперирован знаменитый артист и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Ему заменили катетерный клапан в сердце.



В ходе операции возникли осложнения, но хирургам удалось спасти актера. Его состояние оценивается как стабильное, передает TMZ.