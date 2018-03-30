16-летняя школьница скончалась в ресторане быстрого питания «Макдоналдс»

СК возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы в Костроме.Трагедия произошла вечером 23 февраля. Девочка внезапно почувствовала себя плохо в ресторане быстрого питания «Макдоналдс». Она потеряла сознание. Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали её смерть.Следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители проверят информацию о том, что скорая ехала слишком долго.