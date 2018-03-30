Российские блогеры активно раскручивали появившиеся в Сети слухи о сотнях погибших Зимней вишне. Этот жуткий информационный повод позволил им повысить свою популярность и подзаработать.

Российские блогеры активно раскручивали появившиеся в Сети слухи осотнях погибших "Зимней вишне". Этот жуткий информационный повод позволил имповысить свою популярность и подзаработать.Используя популярный сервис SocialBlade журналисты "URA.RU"посчитали, сколько просмотров и новых подписчиков видеоблогерам принесли кровавые новости из Кемерово. Ниже представлены примерные цифры.По данным издания ролик Николая Соболева "От нас скрывают правду?Пожар в Кемерове" за два дня привел на канал больше 100 тысяч новыхподписчиков и принес и рекордные просмотры -6,5 миллионов задва дня. Примечательно, в марте на его канал приходило в среднем около 2-3 тысяч человек в день, а канал просматривали лишь около 400тысяч раз в сутки. С такими приличными цифрами Соболев мог заработать около 200 тысяч рублей. В ролике он транслировал анонимные аудиозаписи из мессенджера WhatsApp, в которых шла речь о сотнях погибших.Популярный проект Михаила Печерского и АлексеяПсковитина – Nemagia, за пару дней собрал 3,5 миллиона новых просмотров, хотя доэтого канал собирал в среднем лишь по 40 тысяч в день. По оценкамэкспертов, это видео принесло кемеровским блогерам порядка 100 тысяч рублей. Онивыложили видео "Трагедия в Кемерово", где, ссылаясь на все те же анонимныеаудиозаписи, озвучивали информацию то о "174 трупах", то о "355 жертвах"пожара.Известный оппозиционный видеоблогер. Kamikadze-d (Дмитрий Иванов) выпустилшесть видео, посвященных трагедии. В некоторых из них он дословно заявляет о "400 трупах детей". Ролики привели к нему на канал около 23тысяч новых подписчиков, до этого в марте на канал Kamikadze-dподписывалось около 1,5 тысячи человек в день.Все видеов совокупности дали около 6 миллионов просмотров, хотя в первой половинемарта Иванов набирал лишь 500 тысяч за сутки. По мнениюэкспертов, на своих роликах Kamikadze-d мог заработать от 50 до 60тысяч рублей.Добавим, что через несколько дней после публикации Соболев удалил ролик с ложной информацией о 300погибших в Кемерово. Он заявил, что не собирался сеять панику, и не имелкорыстных целей. В своем Instagram юноша написал: "500 человек. 400, 150 или 64...к сожалению, суть остается неизменной. Даже если один человек погиб из-захалатности контролирующих органов и владельцев ТЦ – это трагедия. Наша с вамиобщая, национальная, ведь этим человеком мог оказаться любой из нас".Оправдались и ребята изNemagia: "Тут можно одни сплетни разводить, поэтому мы говорим, чтоесть данные ситуации, единственное чтобы хотелось сказать ее надо придаватьширокой огласке, поступают сообщения, что погибших больше, хотелось, чтобы этоне стали замалчивать…Так как мы сами кемеровчане, мы не могли не записатьролик, естественно мы выражаем глубокие соболезнования тем, кто потерял родных в этойкатастрофе", – пояснили в своем видео Михаил и Алексей.