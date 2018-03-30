Мероприятие посетили мэр г. Москвы Сергей Собянин и врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих...

В Новой Москве состоялось торжественное открытие нового здания межмуниципального отдела МВД России «Московский» УВД по ТиНАО. Мероприятие посетили мэр г. Москвы Сергей Собянин и врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих.Новый отдел располагается на улице Лаптева, дом 12 и отвечает самым современным требованиям. Здание, возведенное в рамках государственной программы столицы «Безопасный город», оснащено новой техникой, здесь создана современная система видеонаблюдения, установлено оборудование для контроля доступа, кондиционирования и спецсвязи. На цокольном этаже нового отдела полиции располагаются спортивный зал и стрелковый тир, где полицейские могут проходить общую физическую подготовку, заниматься на тренажерах, отрабатывать боевые приемы и навыки огневой подготовки. Для проведения учебных занятий в здании оборудован служебный класс. На 2-м и 3-м этажах расположены медицинские кабинеты, комнаты отдыха и приема пищи для сотрудников.Торжественное мероприятие открыли мэр г. Москвы Сергей Собянин, врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих, представители префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов, руководство и личный состав полиции УВД по ТиНАО. Первые посетители ознакомились с дежурной частью, рабочими кабинетами и другими служебными помещениями нового здания ОМВД.Строительство нового здания началось в 2017 году. 8 августа при участии руководства столичной полиции на месте нового здания межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы состоялась торжественная церемония закладки капсулы, адресованной будущим поколениям.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38