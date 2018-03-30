На улице Кузнецкий мост в ходе конфликта неизвестный нанес удар потерпевшему и скрылся...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 29-летнего москвича, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В дежурную часть ОМВД России по Тверскому району поступило сообщение, что с улицы Кузнецкий мост нарядом скорой медицинской помощи в лечебное учреждение доставлен 32-летний москвич с тяжелыми травмами головы.Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили, что ночью из бара на улице Кузнецкий мост вышла группа людей, между которыми возник конфликт. Во время ссоры неизвестный нанес удар одному из мужчин. Потерпевший упал, а злоумышленник скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве и сотрудники ОУР УВД по ЦАО установили причастность к данному противоправному деянию 29-летнего жителя столицы. Молодой человек задержан.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60