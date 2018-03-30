Ближайшие выходные лучше всего будет провести не где-нибудь, а именно дома. Покой и уют позволят вам отдохнуть и набраться сил для следующей трудовой недели, а также, очень вероятно, поправят или сохранят ваше здоровье.

Ближайшие выходные лучше всего будет провести не где-нибудь, а именно дома. Покой и уют позволят вам отдохнуть и набраться сил для следующей трудовой недели, а также, очень вероятно, поправят или сохранят ваше здоровье."Если вы любите более активное времяпровождение, то хорошей идеей будет пригласить кого-то в гости к себе домой. Такие домашние посиделки пройдут просто на ура, и принесут гораздо больше радости, чем совместный поход с теми же людьми куда-то во вне. Весьма неплохо будет также заняться какими-то сугубо бытовыми вещами, например, расчисткой пространства и расхламлением помещения", – считает .Специалист советует заняться уборкой даже тем, кто не очень любит это занятие. "В эти дни вас может посетить вдохновение, и работа пойдет гораздо веселее обычного. Для тех, кто живет не в городе своего детства, но где-то неподалеку, особенно если в нем живут ваши родители, отличной идеей будет туда съездить", – добавила она.