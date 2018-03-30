В Калифорнии состоялся запуск ракеты-носителя Falcon-9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Первая ступень ракеты, которая уже отделилась, до этого использовалась для отправки в космос спутников в октябре 2017 года, а затем была возвращена на Землю.

В Калифорнии состоялся запуск ракеты-носителя Falcon-9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Первая ступень ракеты, которая уже отделилась, до этого использовалась для отправки в космос спутников в октябре 2017 года, а затем была возвращена на Землю. На этот раз осуществлять ее управляемый спуск не планируется, передает ТАСС.Первоначально запуск компания SpaceX планировала осуществить запуск ракеты 29 марта, однако пуск был перенесен из-за проблем с одним из спутников.Телекоммуникационные спутники принадлежат международному оператору мобильной компании Iridium Communications. Компания решила провести испытания 81 спутника, и как минимум 75 из них должна отправить в космос SpaceX.