Татьяна Навка опубликовала видео, на котором запечатлела маленькую дочь Надежду. Та впервые прокатилась по льду, однако многих фанатов ввел в ступор жест прославленной фигуристки, словно бы отбросившей руку тренера от ее малышки.

Татьяна Навка опубликовала видео, на котором запечатлела маленькую дочь Надежду. Та впервые прокатилась по льду, однако многих фанатов ввел в ступор жест прославленной фигуристки, словно бы отбросившей руку тренера от ее малышки.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Навка выложила ролик, снятый сразу после окончания ледового шоу "Руслан и Людмила". "Сегодня Надя первый раз вышла перед зрителями на лед! Для этого она тренировалась целый месяц! Возможно, это первые шаги будущей чемпионки!" – подписала ролик Навка.Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах трехлетней малышке. Однако нашлись пользователи, кого это видео ввело в ступор. В частности, тот момент, когда Татьяна Навка показал публике тренера маленькой Надежды. Интернет-пользователи сделали вывод, что прославленная фигуристка оттолкнула руку специалиста, которую тот протянул к девочке."Какое странное видео! Девочка ели стоит на коньках! Отброшенная рука тренера! Месяц тренеровок, а результат не ах! Какой то сумбур,пиар и показуха! Скромнее надо быть! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "действительно, отбросила руку, при этом сделала не искреннюю улыбку, чтобы не поняли что произошло. Все для видео, пиара и т д. Господи, какое лицемерие", "чет не понял а что она руку откинула тренера то? и такая еще улыбочка", – высказались озадаченные подписчики.Напомним, Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента в июле прошлого года. Они познакомились в 2012 году и долгое время не афишировали свои отношения. В 2014 году у Татьяны родилась дочь Надежда, но бывшая фигуристка не называла имя отца девочки. Лишь после развода Пескова с его второй женой в конце 2014 года влюбленные перестали скрывать свой роман