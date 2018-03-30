Тонелепроходческий щит с красивым именем Светлана продолжает метр за метром прокладку новой линии метро на юго-востоке Москвы. К настоящему времени завершен проход правого перегонного тоннеля Кожуховской ветки.

Тонелепроходческий щит с красивым именем "Светлана" продолжает метр за метром прокладку новой линии метро на юго-востоке Москвы. К настоящему времени завершен проход правого перегонного тоннеля Кожуховской ветки.Первый участок строящейся салатовой ветки метро до станции"Косино" проходит под функционирующей Таганско-Краснопресненской линией. При прокладкеновой линии тонелепроходческий щит ушел под тоннели фиолетовой ветки и вышелуже за ними. Таким образом, сообщил глава стройкомплекса Москвы МаратХуснуллин, проходка первого участка завершена."Тоннелепроходческий комплекс "Светлана" проложил 51,8 метратоннеля (37 колец) Кожуховской линии метро под действующими путями фиолетовойветки с небольшим опережением графика", – сказал он. По его словам, в настоящеевремя проводятся все необходимые проверки, в том числе, с применением самоходногомногофункционального диагностического комплекса.В свою очередь, гендиректор компании "Мосинжпроект", котораяявляется единым оператором программы развития московского метрополитена МарсГазизуллин, отметил, что все работы на этом участке шли под круглосуточным наблюдением.Состояние тоннелей фиолетовой и розовой линий постоянно мониторилосьспециалистами.Отметим, что проходка правого перегонного тоннеля отпереходной камеры за станцией "Косино" до станции "Косино" должна целиком завершитьсяв начале следующего месяца. Общая длина этого тоннеля составляет 683 метра, наданном участке осталось пройти порядка 20 метров. Далее метростроевцыдемонтируют тоннелепроходческий щит и переместят его в другое место – на строительствесоединительной ветки от камеры съездов Кожуховской линии доТаганско-Краснопресненской.Напомним, новая линия метро придет в Некрасовку наюго-востоке города от станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии. Кожуховскаяветка станет 13-й в столичном метро. Ее открытие улучшит транспортнуюдоступность для 800 тысяч жителей Москвы и области. Кроме того, розовая ветка заметноразгрузит фиолетовую линию.На участке длиной свыше 15 километров появятся восемьстанций: "Нижегородская улица", "Стахановская" "Окская улица", "Юго-Восточная","Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка. Две из нихстанут пересадочными: "Нижегородская" – на Большую кольцевую линию, "Косино" –на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской ветки. Ожидается, что Кожуховская линия полностью будет запущена в следующем году.