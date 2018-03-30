Торт с необычной начинкой пришел на имя одного из осужденных, отбывающего наказание во владимирской колонии № 5.

Торт с необычной начинкой пришел на имя одного из осужденных, отбывающего наказание во владимирской колонии № 5. Во время досмотра посылки в коробке с вафельным тортом было обнаружено 8 сотовых телефонов, 4 зарядных устройства и 9 сим-карт. В настоящее время по данному факту проводится проверка.Отметим, это уже вторая за месяц попытка доставки в ИК-5 мобильных. 5 марта в пакете среди одежды были найдены 10 сотовых телефонов и 10 зарядных устройств. Запрещенные предметы передала одна из жительниц Владимира на имя одного из осужденных.