Дональд Трамп пообещал Владимиру Путину выиграть гонку вооружений. Как сообщили в Белом доме, президент США пригрозил российскому лидеру во время последнего телефонного разговора. В то же время, американские СМИ вспоминают, что Трамп ранее просил своих помощников не беспокоить президента России известиями о поставках оружия Украине.

Дональд Трамп пообещал Владимиру Путину выиграть гонкувооружений. Как сообщили в Белом доме, президент США пригрозил российскомулидеру во время последнего телефонного разговора. В то же время, американскиеСМИ вспоминают, что Трамп ранее просил своих помощников "не беспокоить"президента России известиями о поставках оружия Украине.Внутреннюю кухню Белого дома решил раскрыть телеканал NBC News. Ссылаясь на своиисточники в администрации американского президента, журналисты приводятвыдержки из недавних телефонных переговоров двух президентов. "Если выхотите гонку вооружений, это можно устроить, но я выиграю", – якобы сказалТрамп Путину. И добавил, что подписал крупнейший в истории страны бюджет пообороне на 700 миллиардов долларов.По мнению журналистов телеканала, эта история слегка выпадаетиз общей картины поведения Дональда Трампа. Другие источники в Белом домерассказали, что президент США Дональд Трамп просил своих помощников неподнимать лишнего шума и "не беспокоить Путина". Такие указанияамериканский лидер дал после своего решения разрешить поставки летального оружияна Украину, передает .По версии телеканала, предложение о передаче Киеву оружияпродвигал госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он, по данным источников, "продолжалподнимать эту тему с Трампом в течение нескольких месяцев во время обычныхсовещаний". Трамп, в свою очередь – даже когда проект решения о передачеоружия поступил ему на подпись – выражал обеспокоенность: президент считал, чтотакой шаг усилит напряженность в отношениях с Россией и приведет к болеемасштабному конфликту.Как выяснилось, Дональд Трамп считает Украину "проблемойдля Европы" и не понимает, почему Вашингтон должен вмешиваться в этуситуацию. В конце концов американский лидер настоял на том, чтобы оружиеУкраине продали, а не передали бесплатно. В то же время, он попросил своихпомощников не рекламировать его решение публично – так как это "может взволновать" президентаРоссии.