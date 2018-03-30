Дональд Трамп пообещал Владимиру Путину выиграть гонку
вооружений. Как сообщили в Белом доме, президент США пригрозил российскому
лидеру во время последнего телефонного разговора. В то же время, американские
СМИ вспоминают, что Трамп ранее просил своих помощников не беспокоить
президента России известиями о поставках оружия Украине.
Дональд Трамп пообещал Владимиру Путину выиграть гонку
вооружений. Как сообщили в Белом доме, президент США пригрозил российскому
лидеру во время последнего телефонного разговора. В то же время, американские
СМИ вспоминают, что Трамп ранее просил своих помощников "не беспокоить"
президента России известиями о поставках оружия Украине.
Внутреннюю кухню Белого дома решил раскрыть телеканал NBC News. Ссылаясь на свои
источники в администрации американского президента, журналисты приводят
выдержки из недавних телефонных переговоров двух президентов. "Если вы
хотите гонку вооружений, это можно устроить, но я выиграю", – якобы сказал
Трамп Путину. И добавил, что подписал крупнейший в истории страны бюджет по
обороне на 700 миллиардов долларов.
По мнению журналистов телеканала, эта история слегка выпадает
из общей картины поведения Дональда Трампа. Другие источники в Белом доме
рассказали, что президент США Дональд Трамп просил своих помощников не
поднимать лишнего шума и "не беспокоить Путина". Такие указания
американский лидер дал после своего решения разрешить поставки летального оружия
на Украину, передает .
По версии телеканала, предложение о передаче Киеву оружия
продвигал госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он, по данным источников, "продолжал
поднимать эту тему с Трампом в течение нескольких месяцев во время обычных
совещаний". Трамп, в свою очередь – даже когда проект решения о передаче
оружия поступил ему на подпись – выражал обеспокоенность: президент считал, что
такой шаг усилит напряженность в отношениях с Россией и приведет к более
масштабному конфликту.
Как выяснилось, Дональд Трамп считает Украину "проблемой
для Европы" и не понимает, почему Вашингтон должен вмешиваться в эту
ситуацию. В конце концов американский лидер настоял на том, чтобы оружие
Украине продали, а не передали бесплатно. В то же время, он попросил своих
помощников не рекламировать его решение публично – так как это "может взволновать" президента
России.