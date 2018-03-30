1 апреля будет прекращен прием заявок претендентов на зимние Олимпийские игры 2026 года. Турецкий Эрзурум успел до этого срока включиться в борьбу за право принять Олимпиаду у себя. Ранее заявку на проведение Игр-2026 подал Олимпийский комитет Австрии.

1 апреля будет прекращен прием заявок претендентов на зимние Олимпийские игры 2026 года. Турецкий Эрзурум успел до этого срока включиться в борьбу за право принять Олимпиаду у себя. Ранее заявку на проведение Игр-2026 подал Олимпийский комитет Австрии.В настоящий момент кандидатами на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года являются шведский Стокгольм, швейцарский Сьон, итальянские Милан и Турин, японский Саппоро, канадский Калгари и австрийские Грац и Шладминг, сообщает РИА НовостиНапомним, что столица зимних Олимпийских игр-2026 будет выбрана в сентябре 2019 года.