Павлоградский районный суд Днепропетровской области Украины вызвал на заседание покойного командира батальона ополчения ДНР Михаила Толстых по прозвищу Гиви, пишут Украинские новости.

Павлоградский районный суд Днепропетровской области Украины вызвал на заседание покойного командира батальона ополчения ДНР Михаила Толстых по прозвищу Гиви, пишут "Украинские новости".В судебной повестке перечисляются статьи УК, в нарушении которых обвиняют Гиви. Среди них теракт и незаконное лишение свободы. Заседание назначено на 5 апреля.Толстых был убит 8 февраля 2017 года в собственном кабинете. В феврале 2018 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что установлены все, кто причастен к этому убийству.