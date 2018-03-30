После преступления он переехал в Москву

В Александрове осудят за убийство мужчину, который скрывался четыре года.Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, инцидент произошел еще в октябре 2014 года. Мужчине позвонила его знакомая и сказала, что не может выгнать гостей после застолья. После этого он поехал к ней домой в деревню Зеленцино.Подозреваемый взял с собой травматический пистолет и охотничью маску. Он ворвался в дом и выстрелил в воздух. Пуля попала в палец одному из мужчин. После этого злоумышленник выстрелил ему в грудь. В этот момент хозяйка дома ударила кочергой по голове другого гостя. Подозреваемый сбежал с места происшествия. С того времени мужчина скрывался в Москве.Только сейчас уголовное дело передано в суд. Подозреваемый частично признал свою вину. Он думал, что нельзя убить человека из травматического пистолета.