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<a href="http://33live.ru/novosti/30-03-2018-v-dk-narushenij-net-v-shkole-est.html" target="_blank">В ДК нарушений нет, в школе - есть</a> - В продолжении темы. Андрей Шохин поставил задачу городским службам проинспектировать и все муниципальные учреждения. Цель рейдовых мероприятий - выявить нарушения требований пожарной безопасности. О своих визитах комиссия не докладывает, проверяющие приходит неожиданно. Сегодня посетили городской дворец культуры и школу номер 8.