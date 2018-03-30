Полицейские изъяли у двоих местных жителей амфетамин.

26 марта текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Юрьев - Польскому району остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 33-летний местный житель. В ходе осмотра автомобиля в салоне полицейские обнаружили полимерный пакетик с неизвестной смесью. Пакетик с аналогичным содержимым был обнаружен и у 30-летнего пассажира.Изъятая смесь была направлена на исследование, по результатам которого установлено, что в пакетах находился амфетамин, общей массой 2,02 грамма.В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении двоих местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Расследование уголовного дела продолжается.