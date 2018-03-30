Тело подростка обнаружили в лесу в мае 2015 года

В Костроме раскрыли убийство 14-летней девочки.Её тело нашли в мае 2015 году в лесу, в районе 273-го километра на трассе Кострома - Верхнеспасское. В ходе расследования полицейские опросили около 1300 свидетелей. У 13 тысяч человек специалисты взяли образцы генетического материала.Только в марте этого года следователи получили доказательства причастности к убийству девочки 36-летнего жителя Коми. Ранее мужчину уже судили за убийство женщины. Он освободился из мест лишения свободы в 2014 году. Следственная группа выехала в Коми: правоохранители задержали подозреваемого. Мужчине предъявили обвинения.