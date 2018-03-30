ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по факту контрабанды и сбыта анаболических стероидов сотрудником одного из фитнес-клубов...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по факту контрабанды и сбыта анаболических стероидов сотрудником одного из фитнес-клубов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, в январе текущего года обвиняемый заказал на сайте одного из интернет-магазинов 6 упаковок препарата в виде ампул, содержащего анаболический стероид, общей массой 27 граммов, и 3 упаковки с другим препаратом аналогичного действия в виде таблеток, общей массой 27 граммов. В феврале текущего года злоумышленник получил заказ и отвез его в фитнес-клуб, где работал персональным тренером.В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками полиции после передачи сильнодействующих веществ клиенту с целью сбыта.По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ». По факту сбыта в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Уголовные дела соединены в одно производство.В настоящее время уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53