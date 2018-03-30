30.03.2018

2018-03-30 09:15:35

В Москве пешехода зажало между платформой и электричкой

На Горьковском направлении московской железной дороги едва не погиб пешеход. Мужчину, который нарушил правила поведения на путях, зажало между платформой и станцией. ЧП произошло в районе Новогиреево, передает



Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь. Задержки поездов из-за инцидента не было.