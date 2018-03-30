30.03.2018

2018-03-30 13:00:45

В Москве у актера из Папиных дочек украли гобой

В столице обокрали квартиру актера Сергея Фролова.

Инцидент произошел 29 марта в районе Бирюлево Западное, передает сетевое издание .



По словам артиста, у него украли две шубы, шкатулку и гобой. Материальный ущерб превысил 2,6 миллиона рублей.



Сергей Фролов сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Зрителям он известен по роли профессора Зубчинского.