30.03.2018

2018-03-30 15:15:35

В Подмосковье мальчик умер из-за отравления лимонадом

В подмосковном Подольске скончался 10-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок отравился неизвестной жидкостью во время прогулки: она нашел на улице бутылку из под лимонада и выпил ее содержимое.



Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось, передает Life.ru. По факту происшествия проводится проверка.