Возможно, находка поможет разобраться, кому же принадлежат другие ископаемые кости – молодым рексам или всё-таки более мелким видам?

В США недавно были обнаружены окаменелости, скорее всего, принадлежащие детёнышу вида Tyrannosaurus rex. Ископаемые включают фрагмент верхней челюсти с неповреждёнными зубами, кусочки черепа, позвонки, ступню и бедренные кости. Открытие было сделано в геологической формации Хелл-Крик (Hell Creek), что буквально означает "адский ручей". Подходящий топоним, чтобы найти детёныша шестиметрового зубастого монстра, самого большого сухопутного охотника всех времён.Находки юных тираннозавров чрезвычайно редки. Более того, до сих пор ведутся споры, принадлежат ли эти кости и в самом деле молодым "рексам", или это останки взрослых особей более мелких видов.Дело в том, что в шутке "все динозавры были одинаковыми, просто учёные их по-разному собирают", как водится, есть доля истины. Всю мезозойскую эру ящеры использовали небольшой набор анатомических форм, "изобретённых" ещё их предками текодонтами. Был среди них и типаж бегающего на задних лапах охотника. Например, триасовый Ornithosuchus, даже не являясь ещё динозавром, уже был довольно похож на позднемелового T. rex.Различия между видами делают по тонким анатомическим деталям. Однако в процессе роста и развития анатомия детёныша меняется. Добавим к этому, что о строении тела динозавров зачастую приходится судить по фрагментарным останкам, и мы поймём всю сложность задачи, стоящей перед палеонтологами.Вот и в той же формации Хелл-Крик ранее был обнаружен ещё один динозавр, описанный как представитель нового вида, получившего название Nanotyrannus за то, что является "уменьшенной копией" тираннозавра. Сразу же развернулась дискуссия, действительно ли это неизвестный вид, или речь идёт о детёныше прославленного хищника."Если кто-то найдёт окаменелости детёныша или "подростка", он может подумать, что это новый вид, но мы должны быть осторожны, так как они могут представлять собой более раннюю стадию роста существующего вида. Разумно предположить, что нанотираннус мог существовать, но мы должны показать, что это не просто этап в истории жизни T. rex", – объясняет Дэвид Бёрнхем (David Burnham) из Канзасского университета, соавтор нового исследования.Изучение свежей находки может расставить точки над всеми буквами относительно уже известных окаменелостей, в том числе и гипотетического нанотираннуса. На данный момент авторы изучают найденные кости в лаборатории."Судя по зубам, это экземпляр тираннозавра, однако предстоит ещё большая работа", – констатирует Бёрнхем.В ближайшее время палеонтологи планируют продолжить раскопки на месте находки."Мы собираемся вернуться этим летом и пойдём прямо к этому месту, — делится учёный планами. – Мы думаем и надеемся, что там есть ещё [фрагменты]".К слову, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) неоднократно писали о тираннозаврах. Например, мы рассказывали об эволюционных преимуществах этого хищника, а также о том, мог ли он быстро бегать и носил ли перья.