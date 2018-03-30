Звон посуды слышен сегодня в центре Санкт-Петербурга.
Американские дипломаты бегут из Северной столицы, не желая оставлять врагу даже
чашки и тарелки.
Звон посуды слышен сегодня в центре Санкт-Петербурга.
Американские дипломаты бегут из Северной столицы, не желая оставлять врагу даже
чашки и тарелки.
На то, чтобы покинуть занимаемые помещения на Фурштатской, в
Гродненском и Татарском переулках, американской дипмиссии дали два дня. Генконсульство
США закрывается в ответ на такое же решение о закрытии российского представительства
в Сиэтле.
Горожане особого интереса к переезду консульства не проявили
– только редкие прохожие пробегали мимо, не удостаивая консульство даже
взглядом. "Ну и давайте, валите отсюда!" – ближе к полудню у стен
особняка на Фурштатской появился неравнодушный гражданин и бросил в дверь
консульства стакан с кофе.
Через несколько минут ажиотаж вызвал разносчик пиццы: он
привез к зданию добрых два десятка коробок, сообщает с места событий корреспондент
"Комсомольской правды". Спустя час из здания начали выносить вещи:
коробки, сумки, огромные черные мешки и пакеты из "Пятерочки". По
дороге дипломаты что-то разбили. Случайно или нарочно – не понятно.
Напомним, что американцы выслали 60 российских дипломатов,
из России вышлют столько же представителей США. Наблюдатели сравнивают
происходящее с боксерским поединком. Писатель Николай Стариков полагает, что
ничего удивительного не происходит: Россия зеркально отвечает на действия США.
Не исключено, что Россия пока еще не выложила свой главный
козырь в этом поединке. Накануне, 29 марта, министр иностранных дел Сергей
Лавров рассказал, что ответные меры на действия Запада по делу об отравлении
двойного агента Сергея Скрипаля будут зеркальными, но не только. А это значит,
что остается некая интрига – ответ Москвы пока что кажется симметричным, но еще
не вечер!
Ранее Британия выслала 23 российских дипломата, обвинив
Кремль в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон
получил широкую поддержку: в знак с солидарности в Канаде и странах Европы
персонами нон грата были объявлены в общей сложности более 130 российских
дипработников.