Звон посуды слышен сегодня в центре Санкт-Петербурга. Американские дипломаты бегут из Северной столицы, не желая оставлять врагу даже чашки и тарелки.

Звон посуды слышен сегодня в центре Санкт-Петербурга.Американские дипломаты бегут из Северной столицы, не желая оставлять врагу дажечашки и тарелки.На то, чтобы покинуть занимаемые помещения на Фурштатской, вГродненском и Татарском переулках, американской дипмиссии дали два дня. ГенконсульствоСША закрывается в ответ на такое же решение о закрытии российского представительствав Сиэтле.Горожане особого интереса к переезду консульства не проявили– только редкие прохожие пробегали мимо, не удостаивая консульство дажевзглядом. "Ну и давайте, валите отсюда!" – ближе к полудню у стенособняка на Фурштатской появился неравнодушный гражданин и бросил в дверьконсульства стакан с кофе.Через несколько минут ажиотаж вызвал разносчик пиццы: онпривез к зданию добрых два десятка коробок, сообщает с места событий корреспондент"Комсомольской правды". Спустя час из здания начали выносить вещи:коробки, сумки, огромные черные мешки и пакеты из "Пятерочки". Подороге дипломаты что-то разбили. Случайно или нарочно – не понятно.Напомним, что американцы выслали 60 российских дипломатов,из России вышлют столько же представителей США. Наблюдатели сравниваютпроисходящее с боксерским поединком. Писатель Николай Стариков полагает, чтоничего удивительного не происходит: Россия зеркально отвечает на действия США.Не исключено, что Россия пока еще не выложила свой главныйкозырь в этом поединке. Накануне, 29 марта, министр иностранных дел СергейЛавров рассказал, что ответные меры на действия Запада по делу об отравлениидвойного агента Сергея Скрипаля будут зеркальными, но не только. А это значит,что остается некая интрига – ответ Москвы пока что кажется симметричным, но ещене вечер!Ранее Британия выслала 23 российских дипломата, обвинивКремль в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондонполучил широкую поддержку: в знак с солидарности в Канаде и странах Европыперсонами нон грата были объявлены в общей сложности более 130 российскихдипработников.