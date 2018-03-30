15-летняя девушка из США сумела одержать победу на конкурсе красоты для инвалидов несмотря на то, что ее вес составляет порядка 172 килограммов. Теперь она настроена покорять новые высоты.

15-летняя девушка из США сумела одержать победу на конкурсе красоты для инвалидов несмотря на то, что ее вес составляет порядка 172 килограммов. Теперь она настроена покорять новые высоты.Анна Ханкинс из штата Миссисипи родилась с синдромом Прадера – Вилли, из-за которого ребенок постоянно хочет есть. Родители рассказывали, что девочка таскала еду из чужих тарелок, могла съесть пачку печенья за один раз и даже искала еду в мусорной корзине. Дошло до того, что холодильник и шкафы пришлось закрывать от нее на замок. Данный синдром встречается один раз на 12-15 тысяч новорожденных, передает газета .Сейчас девушке 15 лет и она весит 172 килограмма. Ханкинс питается только здоровой пищей, но из-за заболевания никак не может похудеть. Своими хобби она называет пение и макияж.По словам ее матери, на девушку часто показывают пальцем и смеются в общественных местах.Участие в разных мероприятиях помогает ребенку прибавить уверенности в своих силах и перестать стыдиться появления на публике. Конкурс красоты Miss Amazing не единственный, где подросток одержала победу, на ее счету уже три трофея.Анна радуется не только выступлениям, но и подготовке к мероприятию, что доставляет ей колоссальное удовольствие. Девочка начала ощущать себя красивой с макияжем, в платье и с прической. Все заботы, связанные с соревнованиями, берут на себя родителей ребенка, которые готовы содействовать своему чаду в любых начинаниях. Даже 12-летний брат помогает сестре соблюдать полезное питание и заботится о ее здоровье.Участие в конкурсах красоты физически тяжело дается Анне, поэтому ей приходится использовать кислородную подушку. Слишком большой вес не позволяет девушке нагибаться, чтобы зашнуровать себе обувь или поправить одежду. Тем не менее, ребенок не собирается прекращать участвовать в таких мероприятиях, потому что это приносит ей удовлетворение.