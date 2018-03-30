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<a href="http://33live.ru/novosti/30-03-2018-vesnoj-benzin-mozhet-snova-podorozhat.html" target="_blank">Весной бензин может снова подорожать</a> - Нефтетрейдеры ожидают к лету ощутимое подорожание бензина из-за высоких оптовых цен на топливо и низкую прибыльность заправочного бизнеса. Еще одной причиной называют политические факторы.