Создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди похоронят на средства бывших вкладчиков. Об этом стало известно от экс-адвоката бизнесмена, юриста Александра Молохова.

Создателяфинансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди похоронят на средства бывшихвкладчиков. Об этом стало известно от экс-адвоката бизнесмена, юристаАлександра Молохова.ТелоМавроди забрала из морга забрала его бывшая супруга. Оно пролежало тамнесколько дней, поскольку родственники за ним не пришли. До недавнего временибыло неясно, кто же все-таки будет хоронить основателя самой известной в Россиипирамиды."Материальную помощь в похоронахорганизовала инициативная группа участников "МММ", – цитирует Молохова Business FM. Адвокат добавил, что место погребения держитсяв секрете.Также юрист рассказал, что Мавроди будетпредан земле не в общей могиле. "Хотя брат действительно отказался хоронить егона семейном погосте на Хованском кладбище, где похоронены его отец и мать. Сбратом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х поперспективам развития той или иной "пирамиды", – сказал Молохов.Ранеероссийская компания SpaceWay предложила родственникамоснователя АО "МММ" оригинальную идею проводов его в последний путь:развеять прах Мавроди в космосе. Напомним, бизнесмен умер в больнице 26 марта в возрасте62 лет от сердечного приступа. Предположительно,траурная церемония состоится не раньше 2 апреля: отложить ее пришлось из-засемейных дрязг.