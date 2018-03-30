В честь юбилея школа организует праздник, который пройдёт на базе учреждения в микрорайоне Заклязьменский города Владимира.

1 апреля Владимирская конноспортивная школа отметит 10-летие со дня создания. В честь юбилея школа организует праздник, который пройдёт на базе учреждения в микрорайоне Заклязьменский города Владимира.Мероприятие откроется парадом. В программе – показательные выступления: конный котильон и кюр, мастер-класс по вольтижировке, а также различные викторины, конкурсы и эстафеты для зрителей, музыкальные номера.Конноспортивная школа Владимирской области основана в 2008 году. Изначально в учреждении было одно направление – конный спорт, но в настоящее время на базе школы развиваются также спортивная радиопеленгация, фехтование, пулевая стрельба и современное многоборье.В школе занимаются 379 детей, более 100 из которых отдали предпочтение конному спорту. Штат сотрудников школы – 33 человека.