Средства распределены по поручению президента Владимира Путина

Владимирская область получит от федерального бюджета 91 млн на лекарства.Правительство РФ подписало соответствующее распоряжение в марте этого года. Средства из бюджета страны распределены по поручению президента Владимира Путина. 65,9 млн рублей правительство выделило на развитие паллиативной медицинской помощи, включая обеспечение жителей региона необходимыми обезболивающими препаратами, а также медицинскими изделиями.25,4 млн - на обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность.