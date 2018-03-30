По данным прокуратуры, 51-летний мужчина с апреля 2015 года по сентябрь 2016 года находил девушек, находящихся в трудном финансовом положении, и заставлял их торговать телом.

В городе Владимир вынесен приговор сутенеру. По данным прокуратуры, 51-летний мужчина с апреля 2015 года по сентябрь 2016 года находил девушек, находящихся в трудном финансовом положении, и заставлял их торговать телом. На разных Интернет-сайтах он размещал объявления с фотографиями девушек и указанием их «рабочих» номеров. Поиском клиентов и общением с ними мужчина занимался сам.Суд назначил сутенеру наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.