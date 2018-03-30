Цель фестиваля – активизация творческого потенциала народных хоров России.
Сегодня во Владимирском областном колледже культуры и искусства пройдёт региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Цель фестиваля – активизация творческого потенциала народных хоров России.
В региональном этапе Фестиваля будут принимать участие профессиональные, учебные и любительские хоровые коллективы.
Программа каждого выступления включает 3-4 произведения, одно из которых исполняется без аккомпанемента. Также хоровые коллективы исполнят произведения, характерные для певческой традиции представляемого региона.
Победители регионального этапа будут участвовать в этапе Центрального федерального округа России.