В мероприятии приняли участие представители двадцати четырех дошкольных образовательных организаций региона.

Уже в третий раз на базе Юношеской автомобильной школы города Владимира проходил областной конкурс профессионального мастерства среди педагогов «Формула успеха». В прошлом году в конкурсе приняли участие педагоги дошкольных образовательных учреждений, на этот раз – педагоги общеобразовательных учреждений, работающих по направлению безопасности дорожного движения.Конкурс проводился в два этапа. На заочный этап конкурсанты представили методические разработки по обучению Правилам дорожного движения, видеоуроки пропагандистской деятельности и презентации своей педагогической работы по дорожной безопасности.На торжественном открытии конкурсантов приветствовали директор ЮАШ Галина Смирнова, инспектор подразделения пропаганды области Михаил Маслов. Выступающие отметили, что конкурсанты, прибывшие во Владимир 28 марта, абсолютно разные – работают в разных учреждениях, имеют разное образование, разный стаж работы, а объединяет их творческий подход к своему делу и безмерная любовь к своей профессии.После открытия педагоги перешли к состязаниям и показали уверенные знания по вопросам ПДД, умения грамотно оказать пострадавшему доврачебную помощь.Преподаватели смогли ознакомиться с «Лабораторией безопасности». Все отметили, что современные подходы к работе по обучению детей ПДД позволять воспитать грамотных участников дорожного движения.В перерыве за чашкой чая педагоги смогли отдохнуть и поближе пообщаться друг с другом. Участники конкурса познакомились со смешными случаями из практики своих коллег, узнали их жизненные девизы.Кульминацией конкурса стало определение и награждение дипломами победителей:1 место – Скрябин Алексей (Красногорбатская средняя общеобразовательная школа, расположенная в Селивановском районе);2 место – Калини Юрий (общеобразовательная школа № 20, расположенная в городе Муром);3 место – Чугунова Татьяна (средняя общеобразовательная школа №10, расположенная в городе Ковров).В завершении все участники получили дипломы и памятные сувениры от Госавтоинспекции и органов образования региона.