Они открыли контору по незаконному обналу
Во Владимире три женщины отмыли 500 млн рублей.
В начале 2013 года знакомые организовали фирму по незаконному обналу. Женщины использовали классическую схему, создавая видимость движения товаров через документооборот с компаниями-однодневками.
В прокуратуре озвучили их названия - ООО «Контур»,ООО «Оникс»,ООО «Оптторг», ООО «Перспектива», ООО «СтройВэт», ООО «ЛегионСтрой», ООО «Трейд+», ООО «Кроника». За все время существования через контору прошло около 500 млн рублей. В качестве комиссии женщины забрали себе 17 млн.
Женщины получили условные сроки - от 2 до 3 лет - и штрафы.