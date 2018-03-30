Они открыли контору по незаконному обналу

Во Владимире три женщины отмыли 500 млн рублей.В начале 2013 года знакомые организовали фирму по незаконному обналу. Женщины использовали классическую схему, создавая видимость движения товаров через документооборот с компаниями-однодневками.В прокуратуре озвучили их названия - ООО «Контур»,ООО «Оникс»,ООО «Оптторг», ООО «Перспектива», ООО «СтройВэт», ООО «ЛегионСтрой», ООО «Трейд+», ООО «Кроника». За все время существования через контору прошло около 500 млн рублей. В качестве комиссии женщины забрали себе 17 млн.Женщины получили условные сроки - от 2 до 3 лет - и штрафы.