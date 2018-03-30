× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/30-03-2018-vo-vladimire-tushili-detskij-razvlekatelnyj-centr.html" target="_blank">Во Владимире тушили детский развлекательный центр</a> - Во время эвакуации переживали за товар. Сегодня под пристальным вниманием спасателей МЧС и прокуратуры оказался Мегаторг. Противопожарная проверка крупного торгового центра, где также есть детская игровая комната, выявила ряд нарушений. В том числе, в действиях продавцов. Подробности у Татьяны Даниловой.