Во время эвакуации переживали за товар. Сегодня под пристальным вниманием спасателей МЧС и прокуратуры оказался Мегаторг. Противопожарная проверка крупного торгового центра, где также есть детская игровая комната, выявила ряд нарушений. В том числе, в действиях продавцов. Подробности у Татьяны Даниловой.
30.03.2018
Во время эвакуации переживали за товар. Сегодня под пристальным вниманием спасателей МЧС и прокуратуры оказался "Мегаторг". Противопожарная проверка крупного торгового центра, где также есть детская игровая комната, выявила ряд нарушений. В том числе, в действиях продавцов. Подробности у Татьяны Даниловой.