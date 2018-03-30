Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошлого года
направил более половины своих доходов на благотворительные цели. По некоторым
данным, это более 25 миллионов рублей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошлого года
направил более половины своих доходов на благотворительные цели. По некоторым
данным, это более 25 миллионов рублей.
"Вячеслав Володин по итогам 2017 года, как и прежде,
половину своих доходов – 25 млн 500 тысяч рублей направил на
благотворительность", – приводит агентство "Интерфакс" слова
источника в окружении председателя нижней палаты.
Он отметил, что Володин поддержал благотворительный фонд
Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" в Москве. Центр занимается оказанием
помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Также
спикер Госдумы оказал поддержку в деле строительства школы для одаренных детей
из малообеспеченных семей в Смоленской области.
"Перечислил средства на строительство жилого дома для
переселения 226 семей из 21 аварийного дома в поселке Елшанка города
Саратова", – сказал источник. Кроме того, добавил он, Володин поддержал
детский театр-студию "Театралика" в Саратове.
В минувший четверг председатель нижней палаты парламента
поторопил законодателей, которые до сих пор не отчитались о своих доходах за
2017 год. Сроки подачи декларации истекают 1 апреля.
Соответствующие документы сдали 397 депутатов. "У нас в
работе еще порядка 37 деклараций, это те, кто взаимодействует еще с
соответствующими подразделениями аппарата Государственной Думы, а 12 не
проявляли активности", – отметил Володин в ходе пленарного заседания
Госдумы.
По его словам, аппарат нижней палаты будет работать в
пятницу и субботу, а если необходимо, то и в воскресенье, 1 апреля.
Стоит отметить, что Вячеслав Володин уже далеко не первый
год перечисляет заработанные средства на благотворительность.
Так, в 2016 году он направил на благотворительность 31 миллион рублей из личных
средств. Получателями помощи стала 21 некоммерческая организация -
благотворительные фонды, социальные учреждения.