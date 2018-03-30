Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошлого года направил более половины своих доходов на благотворительные цели. По некоторым данным, это более 25 миллионов рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошлого годанаправил более половины своих доходов на благотворительные цели. По некоторымданным, это более 25 миллионов рублей."Вячеслав Володин по итогам 2017 года, как и прежде,половину своих доходов – 25 млн 500 тысяч рублей направил наблаготворительность", – приводит агентство "Интерфакс" словаисточника в окружении председателя нижней палаты.Он отметил, что Володин поддержал благотворительный фондЧулпан Хаматовой "Подари жизнь" в Москве. Центр занимается оказаниемпомощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Такжеспикер Госдумы оказал поддержку в деле строительства школы для одаренных детейиз малообеспеченных семей в Смоленской области."Перечислил средства на строительство жилого дома дляпереселения 226 семей из 21 аварийного дома в поселке Елшанка городаСаратова", – сказал источник. Кроме того, добавил он, Володин поддержалдетский театр-студию "Театралика" в Саратове.В минувший четверг председатель нижней палаты парламентапоторопил законодателей, которые до сих пор не отчитались о своих доходах за2017 год. Сроки подачи декларации истекают 1 апреля.Соответствующие документы сдали 397 депутатов. "У нас вработе еще порядка 37 деклараций, это те, кто взаимодействует еще ссоответствующими подразделениями аппарата Государственной Думы, а 12 непроявляли активности", – отметил Володин в ходе пленарного заседанияГосдумы.По его словам, аппарат нижней палаты будет работать впятницу и субботу, а если необходимо, то и в воскресенье, 1 апреля.Стоит отметить, что Вячеслав Володин уже далеко не первыйгод перечисляет заработанные средства на благотворительность.Так, в 2016 году он направил на благотворительность 31 миллион рублей из личныхсредств. Получателями помощи стала 21 некоммерческая организация -благотворительные фонды, социальные учреждения.