Решение о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге и высылке американских дипломатов – логичный ответ на развязанную истерию из-за дела Скрипаля. Так полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин, он также посоветовал нашим западным партнерам отказаться от агрессивной политики в отношении России.

Решение о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге ивысылке американских дипломатов – логичный ответ на развязанную истерию из-за делаСкрипаля. Так полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин, он также посоветовалнашим западным партнерам отказаться от агрессивной политики в отношении России.По мнению председателя Думы, зарубежные политики должны,наконец, понять, что эскалация международной напряженности создает серьезныеугрозы для всего мира. При этом Володин отметил, что Москва не оставит безответа действия западных стран, направленные против нее."Россия будет действовать симметрично. Ответные мерынашего МИД на возмутительный демарш США, Великобритании и примкнувших к нимстран зеркальны и абсолютно справедливы", – сказал спикер.Он обратился к партнерам России и посоветовал отказаться отагрессивной риторики и необоснованных обвинений. Вместе с тем Россия открытадля диалога и конструктивного взаимодействия, заключил Володин.Накануне, 29 марта Москва объявила о закрытии генконсульстваСША в Санкт-Петербурге и выдворении 60 американских дипломатов. Это сталозеркальным ответом на решение Белого дома. За три дня этого США заявили овысылке 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России вСиэтле.Еще 24 европейские страны, а вместе с ними Австралия, Грузияи Канада также решили выслать более 60 российских дипломатов, НАТО сократиласостав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвалдля консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария,Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.Эта скоординированная акция последовала послерешения о высылке 23 российских дипломатов из Британии на фоне истории с отравлениямв Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон, а вслед заним и другие страны, поспешно и бездоказательно обвинили Россию в этомпреступлении. Москва отвергает свою причастность к инциденту