Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, рассказал, что заставило его пойти на митинг после трагедии. Мужчина признался, что поддался на вбросы о сотнях жертв. По словам Вострикова, на акции им просто воспользовались.

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, рассказал, что заставило его пойти на митинг после трагедии. Мужчина признался, что поддался на вбросы о сотнях жертв. По словам Вострикова, на акции им просто воспользовались."На митинг я шел не просто поддержать людей, шел туда за конкретными ответами. Если бы не было вот этих вбросов, что "тела детей привозили целыми автобусами", наверное, и митинга не было бы. У нас начали эти вопросы возникать, и мы пришли за ответами. А там почему я должен стоять в стороне, тем более у меня у самого такое горе", – цитирует Игоря Вострикова РИА Новости.По словам кемеровчанина, во время митинга ситуация постоянно подогревалась новыми вбросами. "Вбросы, вбросы… То есть просто мной воспользовались. Если бы не было этих вбросов… Нами однозначно воспользовались", – посетовал Востриков.Он сообщил, что был на встрече с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым: "Мы вчера разобрались и сегодня с Аманом Гумировичем поговорили. Действительно, во многом вразумил по поводу того, кого из меня хотят сделать".У убитого горем отца появилась своя версия возникновения стихийной акции в Кемерово, передает . По его словам, майданщики направили людей на выступления против администрации региона."Уже в понедельник пошли эти все вбросы, и нас это настолько накалило… Вследствие этого и образовался этот стихийный митинг. То есть когда по телевизору показывают одно количество жертв, когда вокруг – всякие записи раций и так далее... А так сложилось, что доверия к телевидению нет вообще, поэтому мы поверили в эти печальные новости", – пояснил Востриков.Как писали Dni.Ru, житель Кемерово потерял при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" жену Елену, семилетнюю дочку Анну, пятилетнего сына Артема, двухлетнего сына Романа и младшую сестру Алену. В момент трагедии они были в кинозале.