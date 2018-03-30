Снова сорвался: звезда 90-х Евгений Осин оказался в больнице с сильнейшим алкогольным отравлением. Как сообщают российские СМИ, певец сам пришел к медикам с жалобами на недомогание. Врачи оставили его в стационаре.

Снова сорвался: звезда 90-х Евгений Осин оказался в больнице с сильнейшим алкогольным отравлением.Как сообщают российские СМИ, певец сам пришел к медикам с жалобами на недомогание. Врачи оставили его в стационаре. По некоторым данным, медики с трудом узнали артиста.Около месяца назад Осина забирали из его собственной квартиры с переломом рёбер. Травмы он, предположительно, нанес себе сам — в состоянии алкогольного опьянения.О сильной зависимости певца от спиртного в СМИ сообщали уже не раз. Он даже пытался проходить лечение от алкоголизма, но, судя по всему, безуспешно.В августа 2017 года исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" Евгений Осин пропал на несколько дней. Вскоре выяснилось, что он находится в наркологической клинике с диагнозом — "третья стадия алкогольной зависимости". В клинике его посетил телеведущий Андрей Малахов.Вскоре после этого интервью Евгений Осин решил пройти полноценную реабилитацию. Он улетел в Таиланд – в клинику, где тогда же лечилась Дана Борисова.