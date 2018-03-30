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<a href="http://33live.ru/novosti/30-03-2018-vse-chto-nuzhno-znat-o-novom-volkswagen-touareg.html" target="_blank">Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg</a> - Новое поколение Volkswagen Touareg изменилось кардинально: огромный список самых современных и технологичных опций, умная ходовая, ближайшее родство с премиальными моделями VAG, мотор от Bentley... Туарег получил действительно много нового. Однако кое-что важное и потерял.